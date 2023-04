Video: कांग्रेस नेता ने राहुल गांधी को बताया 'आधुनिक भारत का महात्मा गांधी', कहा-बापू के रूप में उभर रहे है पूर्व सांसद

Highlights कांग्रेस के एक नेता ने राहुल गांधी को 'आधुनिक भारत का महात्मा गांधी'बताया है। उनके अनुसार, राहुल महात्मा गांधी के रूप में उभर कर सामने आ रहे है। उन्होंने राहुल गांधी और महात्मा गांधी में कई समानताएं बताई है।

रायपुरः छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ कांग्रेसी विधायक अमितेश शुक्ल ने 'राहुल गांधी को आधुनिक भारत का महात्मा गांधी' बताया है। उनके अनुसार, कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो भी मुद्दे को लेकर बोल रहे है वे सत्य बोल रहे है और सच्चाई के प्रति ही उनकी काफी निष्ठा है। ऐसे में शुक्ल ऐसा मानते है कि राहुल गांधी एक नए महात्मा गांधी के रूप में उभर कर सामने आ रहे है।

बता दें कि 'मोदी सरनेम' वाले टिप्पणी को लेकर सूरत के एक कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई है। ऐसे में कांग्रेस नेता को सजा होने के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता भी रद्द हो गई है जिस कारण पार्टी के सभी लोग राहुल के समर्थन में उतरे है और तरह-तरह के कैंपन और वीडियो जारी कर उनका सपोर्ट कर रहे है।

दरअसल, राहुल गांधी के समर्थन में छत्तीसगढ़ कांग्रेस का एक वीडियो सामने आया है जिसमें विधायक अमितेश शुक्ल को यह कहते हुए सुना गया है कि 'राहुल गांधी आधुनिक भारत के महात्मा गांधी' है। इस पर बोलते हुए उन्होंने आगे कहा है कि "मैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार से ताल्लुक रखता हूं और जो कुछ भी मैं जानता हूं या अपने पिता और चाचा से सुना हूं जो देश की आजादी में लड़े थे, तो मुझे यह लगा कि महात्मा गांधी और राहुल गांधी में बहुत सी सामानताएं है।"

#WATCH | Chhattisgarh: Rahul Gandhi is the Mahatma Gandhi of modern India. He has a lot of similarities with Mahatma Gandhi. Rahul Gandhi did Bharat Jodo Yatra whereas Mahatma Gandhi did the Dandi march back then: Congress leader Amitesh Shukla (05.04) pic.twitter.com/qW66ZgjDX0