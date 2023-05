₹2000 के नोट को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने की पीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी, जानें क्या कहा?

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 24, 2023 11:46 AM

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को 2,000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी। इन नोटों को बैंक खातों में जमा करने या बदलने के लिए जनता को 30 सितंबर तक का समय दिया गया है।

