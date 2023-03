'कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रही है,' मांड्या की जनसभा में बोले पीएम मोदी

Highlights पीएम ने 118 किलोमीटर लंबी बेंगलुरु-मैसूरु एक्सप्रेसवे परियोजना का उद्घाटन किया योजना को लेकर पीएम मोदी ने कहा, अच्छा बुनियादी ढांचा जीवन सुगमता बढ़ाता है भाषण में कहा- कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में व्यस्त है और मोदी बेंगलुरु-मैसुरु एक्सप्रेस बनाने में बिजी

मांड्या: कर्नाटक के मांड्या में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस मोदी की कब्र को खोदने का सपना देख रही है और मोदी बेंगलुरु-मैसुरु एक्सप्रेस बनाने में बिजी है। उन्होंने अपने भाषण में आगे कहा कि कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में व्यस्त है और मोदी गरीब का जीवन आसान बनाने में व्यस्त है।

बता दें कि यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 118 किलोमीटर लंबी बेंगलुरु-मैसूरु एक्सप्रेसवे परियोजना का उद्घाटन किया। इस योजना को लेकर पीएम मोदी ने कहा, अच्छा बुनियादी ढांचा जीवन सुगमता बढ़ाता है, प्रगति के लिए नये अवसर पैदा करता है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस-नीत गठबंधन ने गरीबों को बर्बाद करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, कांग्रेस ने गरीबों को लूटा, गरीबों का दर्द उनके लिए मायने नहीं रखता।

उन्होंने कहा, देश में आधुनिक बुनियादी ढांचे के लिए काम हो रहा है, कर्नाटक बदल रहा है, भारत बदल रहा है। कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के शासन के दौरान गरीबों को लाभ पाने के लिए दर-दर भटकना पड़ता था, लेकिन भाजपा सरकार में उन्हें घर बैठे फायदे मिल जाते हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में डबल इंजन सरकार के तहत किसानों को दोगुना फायदा मिल रहा है।

#WATCH | Congress is dreaming of 'digging a grave of Modi'. Congress is busy in 'digging a grave of Modi' while Modi is busy in building Bengaluru-Mysuru Expressway & easing the lives of poor: PM Modi in Mandya #KarnatakaElections2023pic.twitter.com/sCA140Xwex