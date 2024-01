"कांग्रेस इस वक्त 'पॉलिटिकल टूरिज्म' कर रही है क्योंकि कुछ नेता बहुत 'महान' हैं", आचार्य प्रमोद कृष्णम का राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' पर सीधा हमला

Highlights आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' पर किया बेहद गंभीर आघात कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने पार्टी की यात्रा को 'राजनीतिक पर्यटन' की संज्ञा दी है उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में कुछ नेता बहुत 'महान' और 'बुद्धिमान' हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है

नई दिल्ली: कांग्रेस की राहुल गांधी की अगुवाई में चल रही 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' पर पार्टी के भीतर से बेहद तीव्र हमला हुआ है। जी हां, कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सोमवार को राहुल गांधी की यात्रा पर बेहद गंभीर आघात करते हुए उसे 'राजनीतिक पर्यटन' की संज्ञा दे दी है।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस की उस महत्वातांक्षी यात्रा पर गहरी चोट की, जिसे राहुल गांधी लीड कर रहे हैं। कांग्रेस नेता कृष्णन ने अपनी ही पार्टी की ओर से चलाई जा रही 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' पर तंज कसते हुए कहा कि यह "राजनीतिक पर्यटन" के आयोजित की गई है।

इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि दूसरे राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में लग गये हैं और उनकी खुद की पार्टी अभी "यात्रा" करने में लगी हुई है।

आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपनी ही पार्टी के यात्रा के प्रति व्यंगात्मक लहजे में कहा, “कांग्रेस पार्टी में कुछ बहुत महान और बुद्धिमान नेता हैं। जहां एक तरफ और राजनीतिक दल 2024 चुनाव के लिए कमर कस रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ पूरी कांग्रेस पार्टी 'पॉलिटिकल टूरिज्म' कर रही है। दरअसल पार्टी इसलिए यात्रा कर रही है ताकि हम यह पता लगा सकें कि 2024 के बाद 2029 का चुनाव कैसे जीता जाए। ऐसा लगता है कि हम 2029 के चुनाव के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। अगर हम 2024 के लिए तैयारी कर रहे होते तो ऐसा नहीं होता।”

