Karnataka Elections 2023: कांग्रेस ने मेरी तुलना सांप से की, वोट पाने के लिए यह उनका चुनावी मुद्दा है, कर्नाटक की एक चुनावी रैली में बोले पीएम मोदी

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कर्नाटक के कोलार जिले में एक जनसभा को संबोधित किया उन्होंने कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे की "जहरीली सांप" वाली टिप्पणी का जवाब दिया पीएम मोदी ने कहा, वे मुझे सर्प कहकर लोगों से वोट माँग रहे हैं

कोलार: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कर्नाटक के कोलार जिले में एक जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे की "जहरीली सांप" वाली टिप्पणी का जवाब दिया। गुरुवार को गडग जिले के रॉन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए खड़गे ने लोगों से कहा, "गलती मत करो।" मोदी एक जहरीले सांप की तरह है।

चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जब मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता हूं, तो कांग्रेस सबसे ज्यादा आहत महसूस करती है और वे मुझसे और भी ज्यादा नफरत करते हैं। वे मुझे धमकी दे रहे हैं। वे कह रहे हैं 'मोदी तेरी कब खुदेगी'। इस चुनाव में उनका सबसे बड़ा मुद्दा मेरी तुलना सांप से करना है। वे मुझे सर्प कहकर लोगों से वोट माँग रहे हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, सर्प भगवान शंकर के गले का आभूषण है। मेरे लिए प्रजा भी भगवान शंकर के समान ही भगवान है और मैं इस भगवान के लिए सर्प बनकर प्रसन्न हूँ।"

#WATCH | Congress hate me because I am fighting against corruption. They are threating me and abusing me. For this election, Congress has the topic 'poisonous snake', they are comparing me to a snake. The people of Karnataka will give them a befitting answer on May 10: Prime… pic.twitter.com/C6VeVyuLn7