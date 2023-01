फोटो: भारत जोड़ो यात्रा में "तपस्वी (राहुल गांधी) ने पहना है थर्मल....", भाजपा के दावे पर हमलावर हुई कांग्रेस, ट्वीट कर दिया यह जवाब

Highlights भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की टी-शर्ट को लेकर भाजपा नेता ने एक और दावा किया है। बीजेपी नेता मंजिंदर सिंह सिरसा के दावे के अनुसार, "तपस्वी (राहुल गांधी) ने पहना है थर्मल....।" ऐसे में इस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है और भाजपा को जवाब भी दिया है।

नई दिल्ली:राहुल गांधी जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू किए हुए है तब से उनके टी-शर्ट को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। ऐसे में भाजपा के कई नेताओं ने यह दावा किया है कि इतनी ठंड होने के बावजूद भी जो राहुल गांधी केवल एक ही टी-शर्ट में यात्रा करते हुए नजर आ रहे है, उन्होंने अपने टी-शर्ट के अंदर कोई गर्म कपड़ा पहन रखा है।

ऐसे में इस विवाद में बीजेपी नेता मंजिंदर सिंह सिरसा भी शामिल हो गए है जिन्होंने एक फोटो ट्वीट किया है। फोटो में सिरसा ने दावा किया है कि राहुल गांधी अपने टी-शर्ट के अंदर एक स्लीवलेस थर्मल पहने है। इस ट्वीट को लेकर अब कांग्रेस ने भी जवाब दिया है और ट्वीट कर भाजपा पर निशाना साधा है।

आपको बता दें कि भाजपा नेता मंजिंदर सिंह सिरसा ने राहुल गांधी की दो फोटो ट्वीट की है जिसमें एक में वह वही सफेट टी-शर्ट में दिखाई दे रहे है। मंजिंदर सिंह सिरसा ने एक और फोटो शेयर किया है जिसमें कथित तौर पर पहले वाले फोटो को जूम कर दिखाया गया है और दावा किया गया है कि वे एक स्लीवलेस थर्मल में नजर आ रहे है।

The cat is out of the bag! The sleeveless thermal & buttoned up T Shirt exposes the fake narrative of liar @RahulGandhi.

Feeling cold in winter is normal! It was nothing but an attention seeking gimmick for fake publicity. pic.twitter.com/jrJuiOWkNZ