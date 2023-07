Kanhaiya Kumar: कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को NSUI का इंचार्ज बनाया गया

Highlights लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए कांग्रेस ने संगठन पर पेंच कसना शुरू कर दिया है। भारत विरोधी नारे लगाने के कारण दिल्ली पुलिस ने कुमार पर केस दर्ज किया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने पत्र जारी कर मीडिया को सूचना दी।

नई दिल्लीः कांग्रेस ने पूर्व छात्र नेता कन्हैया कुमार को बड़ी जिम्मेदारी दी है। कन्हैया कुमार को एनएसयूआई का एआईसीसी प्रभारी नियुक्त किया है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी बयान के मुताबिक, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कन्हैया को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का प्रभारी (एनएसयूआई) नियुक्त किया।

इससे पहले, रुचि गुप्ता एनएसयूआई की प्रभारी थी, जिन्होंने करीब ढाई साल पहले पद से इस्तीफा दे दिया था। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र नेता बिहार के बेगूसराय से चुनाव लड़ चुके हैं। कुमार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे।

Congress appoints Kanhaiya Kumar as the incharge of National Students Union of India (NSUI) pic.twitter.com/ARZ4ZgaOrP