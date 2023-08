'नेहरू और आज के कश्मीर के बीच तुलना' महबूबा मुफ्ती ने स्वतंत्रता दिवस से पहले खड़ा किया नया विवाद

Highlights स्वतंत्रता दिवस से पहले महबूबा मुफ्ती ने 1949 और 2023 के कश्मीर की तुलना की महबूबा ने तस्वीर शेयर कर नया विवाद खड़ा कर दिया है इस बार कश्मीर में 15 अगस्त के दिन कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा

श्रीनगर: देश में इस समय स्वतंत्रता दिवस को लेकर मुश्तैदी से तैयारी की जा रही है। इस बीच, पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने रविवार को सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर कर नया विवाद खड़ा कर दिया है।

1949 के समय जब जवाहर लाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने थे, उस समय की महबूबा ने तस्वीर शेयर की। इस फोटो में नेहरू श्रीनगर के लाल चौक पर मंच पर तिरंगा लेकर खड़े हैं।

इसी तस्वीर के साथ एक और फोटो लगाई गई है जिसमें वर्तमान समय के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तस्वीर शेयर की गई है। इन दोनों तस्वीरों को शेयर कर मुफ्ती ने तुलना करते हुए तब के और अब के कश्मीर के बारे में तंज कसा।

दरअसल, महबूबा मुफ्ती ने दोनों तस्वीरों में विरोधाभास दिखाया है और पोस्ट के साथ लंबा नोट लिखा है।

इसमें उन्होंने लिखा है, "प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू 1949 के आसपास श्रीनगर के लाल चौक पर उत्साही कश्मीरियों के बीच तिरंगे के साथ खड़े थे। 2023 में एलजी प्रशासन उसी राष्ट्रीय ध्वज को सुरक्षा कर्मियों से घिरा हुआ लेकर चल रहा है।"

Prime Minister Jawahar Lal Nehru with the tiranga standing tall amongst a sea of enthusiastic Kashmiris at Lal chowk Srinagar circa 1949. LG administration carrying the same national flag surrounded by a posse of security personnel in 2023. pic.twitter.com/Of3ujqGbhx