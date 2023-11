Collegium System: कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट के लिए तीन नए जजों को मंजूरी दी

Highlights कॉलेजियम ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के लिए तीन जजों के नाम पर मुहर लगा दी ये तीन जज दिल्ली HC के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा, राजस्थान HC के मुख्य न्यायाधीश ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और गुवाहाटी HC के मुख्य न्यायाधीश संदीप मेहता हैं इन तीन जजों को SC के न्यायाधीशों के लिए केंद्र में पदोन्नत करने की सिफारिश की गई है

नई दिल्ली: कॉलेजियम ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के लिए तीन जजों के नाम पर मुहर लगा दी। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और गौहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संदीप मेहता को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए केंद्र में पदोन्नत करने की सिफारिश की गई है।

न्यायमूर्ति सतीश शर्मा 28 जून, 2022 से दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय से पहले, उन्हें 11 अक्टूबर, 2021 को तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और अपने स्थानांतरण तक वे इस पद पर कार्यरत थे। उन्हें 18 जनवरी 2008 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।

मध्य प्रदेश HC में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने से पहले, न्यायमूर्ति शर्मा संवैधानिक, सेवा, नागरिक और आपराधिक मामलों में अभ्यास करते थे। न्यायमूर्ति शर्मा ने दो वर्षों तक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और 15 वर्षों से अधिक समय तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है।

न्यायमूर्ति ऑगस्टीन मसीह को 10 जुलाई, 2008 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें 30 मई, 2023 को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने से पहले वह सेवा, नागरिक और श्रम मामले संवैधानिक अभ्यास करते थे।

Supreme Court Collegium recommends names of three new judges for the appointment of apex court judges.



Delhi High Court Chief Justice Satish Chandra Sharma, Rajasthan High Court Chief Justice Augustine George Masih and Gauhati High Court Chief Justice Sandeep Mehta recommended… pic.twitter.com/QpK9XTlEk9