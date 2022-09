सीएम भगवंत मान पर फिर लगा शराब पीने का आरोप, सुखबीर बादल ने कहा- 'दुनिया भर में पंजाबियों की बदनामी करवा रहे हैं'

Highlights सुखबीर बादल ने मीडिया खबरों के आधार पर सीएम भगवंत मान के शराब पीने पर फिर ली चुटकी बादल ने कथिततौर पर शराब के नशे में चूर भगवंत मान के फ्लाइट से उतारे जाने पर अफसोस जताया भगवंत मान ने इस निंदनीय कार्य से पूरे पंजाब के गौरव और सम्मान को मिट्टी में मिला दिया है

चंडीगढ़:पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और अकाली दल के वरिष्ठ नेता सुखबीर बादल ने मीडिया खबरों के आधार पर मुख्यमंत्री भगवंत मान पर कथित तौर से शराब पीने और उस कारण उन्हें फ्लाइट से उतारे जाने पर चुटकी लेते हुए सीएम मान की जमकर खिंचाई की है।

विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के हाथों करारी शिकस्त खाने वाले अकाली दल के मुखिया ने कहा कि पंजाब के सीएम भगवंत मान द्वारा शराब के नशे में होने से और भी लोगों को परेशानी हुई और इस निंदनीय कार्य से उन्होंने पूरे पंजाब के गौरव और सम्मान को मिट्टी में मिला दिया है।

Sukhbir Badal slams CM Mann for allegedly being drunk and deplaned from flight



