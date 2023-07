नियुक्ति के लिए एलजी की मंजूरी आदेश पर भड़के सीएम केजरीवाल की दो टूक, बोले- "ये पूरी तरह से दिल्ली सरकार का गला घोंट देंगे..."

Highlights नियुक्ति के एलजी वीके सक्सेना के आदेश की मंजूरी पर भड़के सीएम केजरीवाल केजरीवाल का कहना है कि एलजी का ये फैसला सरकार का गला घोंटने वाला है एलजी के आदेश के अनुसार, अब से केजरीवाल सरकार किसी विभाग में बिना एलजी की अनुमति के नियुक्ति नहीं कर पाएगी

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के अंदर आने वाले सभी विभागों में उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना किसी भी सलाहकार, फेलो और स्पेशलिस्ट की नियुक्ति पर रोक लगने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी नाराजगी जाहिर की है।

सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार कोएक ट्वीट के जरिए उपराज्यपाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल के एक नए आदेश से दिल्ली सरकार की सेवाएं और कार्यप्रणाली "पूरी तरह से बाधित" हो जाएगी, जिसमें उनकी मंजूरी के बिना सैकड़ों सलाहकारों और सहयोगियों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है।

This will completely strangulate Delhi govt and its services. I don’t know what does Hon’ble LG achieve by doing all this? I hope Hon’ble SC immediately quashes it. https://t.co/MJvLqSEOdq