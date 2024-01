Cleanest Cities in India 2023-24: इंदौर को लगातार सातवीं बार खिताब, केंद्र सरकार के वार्षिक सर्वेक्षण में इंदौर, सूरत देश के सबसे स्वच्छ शहर, राज्यों में महाराष्ट्र ने मारी बाजी

Highlights मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ रहे। इंदौर को लगातार सातवीं बार सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्यक्रम में पुरस्कार प्रदान किए।

Cleanest Cities in Annual Survey 2023-24: केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर और सूरत को देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में चुना गया वहीं नवी मुंबई तीसरे स्थान पर रहा। बृहस्पतिवार को घोषित सर्वेक्षण के नतीजों में यह जानकारी दी गई। 'स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023' में ‘शानदार प्रदर्शन करने वाले राज्यों’ की श्रेणी में महाराष्ट्र ने पहला स्थान हासिल किया।

Indore, Surat named cleanest cities in Central govt's annual survey; Indore bags the title seventh time in a row