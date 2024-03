Asaduddin Owaisi On CAA: 'आपका धर्म इस्लाम है तो आपको नागरिकता नहीं देंगे', सीएए पर असदुद्दीन ओवैसी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

Highlights ओवैसी ने सीएए कानून पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 11 मार्च को नागरिकता संशोधन अधिनियम जारी किया गृह मंत्री अमित शाह ने कहा सीएए कभी वापस नहीं लिया जाएगा

Asaduddin Owaisi Citizenship Amendment Act:असदुद्दीन ओवैसी ने नागरिकता कानून पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ओवैसी ने कहा कि हमारा मामला सीएए को चुनौती देने वाला है और पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन उस समय भारत सरकार ने कहा था कि नियम अभी तक नहीं बनाए गए हैं। अब सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है और नियम बना दिए हैं।

#WATCH | AIMIM chief Asaduddin Owaisi says, "Our case (challenging CAA) is already in the Supreme Court but at that time govt of India said that the rules are yet not framed. But now as the govt has issued the notifications and has framed the rules for CAA, going to the Supreme… pic.twitter.com/wIGjYy9t1r