'पाकिस्तान जिंदाबाद' का नारा लगने की खबर पर भाजपा विधायक नितेश राणा ने कहा- चुन चुनकर मारेंगे...

Highlights भाजपा विधायक ने कहा- पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों के लिए.. चुन चुन के मारेंगे.. इतना याद रखना साथ ही नितेश राणे ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को प्रतिबंध करने की मांग उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से दोषियों पर कार्रवाई करने का आग्रह किया

पुणे: इस्लामी संगठन पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्यों की पुणे में गिरफ्तारी के दौरान 'पाकिस्तान जिंदाबाद' का नारा लगाने की खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा विधायक नितेश राणे ने कहा कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की।

कुछ मीडिया रपट में दावा किया गया है कि पीएफआई के सदस्यों ने गिरफ्तारी के वक्त पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। वहीं कुछ अन्य मीडिया संस्थानों ने दावा किया कि गिरफ्तार किए गए सदस्यों ने पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बल्कि पापुलर फ्रंट जिंदाबाद का नारा लगाया था।

सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दिखाया गया है कि शुक्रवार को पुणे में पीएफआई द्वारा आयोजित एक विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर "पाकिस्तान जिंदाबाद" का नारा लगाया गया था, जिस पर भाजपा और महाराष्ट्र सरकार की तीखी प्रतिक्रिया हुई, जिसमें कहा गया था कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

राणे ने ट्वीट किया, "पुणे में पीएफआई के समर्थन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों के लिए.. चुन चुन के मारेंगे.. इतना याद रखना !!! #BanPFI"

To all those shouting Pakistan Zindabad slogans in support of PFI in Pune..



Chun chun ke marenge.. Itna yaad rakana!!! #BanPfi