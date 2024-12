Christmas 2024: दिल्ली में क्रिसमस पर ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, कई रूट डायवर्ट; देखें यहां

Christmas 2024: आज पूरी दुनिया में ईसाई धर्म को मनाने वाले लोग क्रिसमस का त्योहार मना रहे हैं। 25 दिसंबर को क्रिसमस भारत में और दुनिया के अन्य देशों में मनाया जाता है। दिल्ली में क्रिसमस के मौके पर ट्रैफिक पुलिस ने खास दिशा निर्देश लोगों के लिए जारी किए हैं। जश्न के दौरान मॉल में होने वाली भीड़ को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने यात्रियों के लिए विशेष यातायात व्यवस्था की। इसमें कहा गया है कि जरूरत के हिसाब से यातायात को डायवर्ट किया जाएगा। दिल्ली पुलिस द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि सेलेक्ट सिटी मॉल, साकेत में बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने की उम्मीद है, जहां कुछ सड़कों पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा।

सलाह में कहा गया है, "सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने और आम जनता को असुविधा से बचाने के लिए, मॉल के आसपास की कुछ सड़कों पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा और कुछ खास जगहों से डायवर्जन किया जाएगा।" पुलिस की सलाह में कहा गया है कि यातायात डायवर्जन बुधवार, 25 दिसंबर को दोपहर 2 बजे से शुरू होगा।

शेख सराय से हौज रानी तक के सभी मध्य कट बंद रहेंगे। इसमें कहा गया है कि प्रेस एन्क्लेव रोड के दोनों कैरिजवे पर भारी वाहनों और डीटीसी/क्लस्टर बसों को अनुमति नहीं दी जाएगी।

Traffic Advisory



In view of Christmas Celebrations at Saket Malls, special traffic arrangements will be effective.



Kindly follow the advisory.#DPTrafficAdvisorypic.twitter.com/kjNEt2UeLa