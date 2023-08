"चीन ने छीन ली जमीन, पीएम मोदी ने कहा कि एक इंच नहीं गई", राहुल गांधी ने लद्दाख में पिता राजीव गांधी को याद करते हुए किया तगड़ा हमला

Highlights राहुल गांधी ने लद्दाख में पैंगोंग झील के किनारे पिता राजीव गांधी की 79वीं जयंती पर उन्हें याद किया राहुल गांधी ने पिता राजीव को श्रद्धांजलि देते हुए मोदी सरकार पर किया बेहद तीखा हमला राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी भारत-चीन सीमा विवाद पर देश को गुमराह कर रहे हैं

लद्दाख: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार सुबह लद्दाख में पैंगोंग झील के किनारे अपने पिता और दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी 79वीं जयंती पर याद करते हुए मौजूदा मोदी सरकार पर बेहद तीखा हमला किया है।

राहुल गांधी ने भारत-चीन सीमा विवाद पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू से इस देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने लद्दाख में कहा, "यहां चिंता की बात यह है कि चीन ने बेशक हमारी जमीन छीन ली, लोगों ने कहा है कि चीन की सेना भारतीय इलाके में घुस आई है। भारतीय लोगों की चरागाह जमीनों को चीनी फौज ने छीन लिया लेकिन पीएम ने देश से कहा कि एक इंच जमीन नहीं ली गई, यह है सच नहीं है, आप यहां किसी से भी पूछ सकते हैं।"

#WATCH | " Here, the concern is of course China has taken away the land...people have said that China's army has entered the area and their grazing land was taken away but PM said that not an inch of land was taken away, but this is not true, you can ask anyone here...": Rahul… pic.twitter.com/quIGZHpHqP