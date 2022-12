चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, "हमें न्यायिक प्रक्रिया को और भी लोकतांत्रिक बनाना है ताकि सभी को समान रूप से न्याय सुलभ हो सके"

Highlights प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने भारतीय न्यायिक प्रणाली को और लोकतांत्रिक बनाने पर जोर दिया न्याय की अवधारणा लोकतांत्रिक, समावेशी हो ताकि सभी को समान रूप से न्याय सुलभ हो सके चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह बात दिल्ली हाईकोर्ट के नवनिर्मित ब्लॉक के उद्घाटन के अवसर पर कही

दिल्ली: देश के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने भारतीय न्यायिक प्रणाली को और लोकतांत्रिक बनाने पर जोर देते हुए कहा कि हमें एक ऐसी न्यायिक प्रकिया को अपनाने की जरूरत है, जिसमें सभी को समान रूप से न्याय उपलब्ध हो सके। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने दिल्ली हाईकोर्ट के एस ब्लाक के उद्घाटन कार्यक्रम में कहा, "हमें कोर्ट के सिस्टम को इस तरह से बनाना है, जिसमें न्याय की अवधारणा लोकतांत्रिक, समावेशी और सभी को समान रूप से सुलभ होने की दिशा में काम करे।"

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें न्यायिक प्रणालि को इस तरह से बनाना है कि इसमें सभी की सार्थक भागीदारी हो और इसमें अलग-अलग पृष्ठभूमि से ताल्लूक रखने वाले लोगों को समायोजित करके सर्व साधारण के लिए समान न्यायिक अवसर प्रदान किया जा सके।

चीफ जस्टिस ने देश की राजधानी दिल्ली के संदर्भ में बात करते हुए कहा कि मेरा हमेशा से मानता रहा है कि हम देश की राजधानी में सबसे अच्छा बुनियादी ढांचा चाहते हैं, लेकिन भारत का असल विस्तार राजधानी से बाहर है, जहां अधिकांश जनसंख्या निवास करती है। इसलिए हमें उन जगहों के विकास पर भी ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है।

Our judicial system & courtrooms must be democratic, inclusive and equally accessible. Their design must accommodate people from diverse backgrounds ensuring meaningful participation: CJI DY Chandrachud at the inauguration of 'S' block of Delhi HC