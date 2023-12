कभी कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने उड़ाया था डिजिटल पेमेंट्स का मजाक, अब पार्टी इसी माध्यम से मांग रही है चंदा, सोशल मीडिया पर बने मीम

Highlights कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने संसद में डिजिटल पेमेंट का मजाक उड़ाया था अब कांग्रेस इसी माध्यम से मांग रही है चंदा सोशल मीडिया पर इससे जुड़े मीम शेयर किए जा रहे हैं

नई दिल्ली: कांग्रेस ने बीते 18 दिसंबर को एक खास कार्यक्रम लॉन्च किया। 'डोनेट फॉर देश' (Donate for Desh) नाम के इस कैंपेन आम आदमी के साथ जुड़ने का साधन बताया और कहा कि देश को आगे ले जाना हम सभी की साझी जिम्मेदारी है, जिसे हमें साथ मिलकर निभाना होगा। इस कैंपेन के माध्यम से कांग्रेस डिजिटल माध्यम से चंदा लेगी।

कांग्रेस के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर इस कैंपेन के बारे में कहा गया, "देश को आगे ले जाना हम सभी की साझी जिम्मेदारी है, जिसे हमें साथ मिलकर निभाना होगा। इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हम 'Donate for Desh' के जरिए एक और कदम आगे बढ़ रहे हैं। 'Donate for Desh' कैंपेन में हम आम जनता के साथ जुड़ेंगे, आपकी मदद से देश की सामाजिक, आर्थिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा करेंगे। आजादी से लेकर आज तक कांग्रेस को हमेशा ही आम जनता का साथ मिला है। हमें देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए फिर से आपकी जरूरत है। आगे आएं और अपनी जिम्मेदारी निभाएं।"

इसी के साथ पार्टी ने एक लिंक शेयर किया जिस पर क्लिक करके पार्टी को चंदा दिया जा सकता है। अब सोशल मीडिया पर कांग्रेस के इस कैंपेन का मजाक भी उड़ाया जा रहा है। दरअसल कांग्रेस शासन के दौरान वित्त मंत्रालय संभाल चुके पी चिदंबरम ने कभी डिजिटल पेमेंट्स का मजाक उड़ाया था। अब पार्टी जब डिजिटल माध्यम से ही चंदा मांग रही है तब सोशल मीडिया पर इससे जुड़े मीम शेयर किए जा रहे हैं।

कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने संसद में डिजिटल पेमेंट का मजाक उड़ाते हुए कहा था, "आप लोग गांव जाइये और 10 रूपये की सब्ज़ी खरीदिये, वहां बिना मशीन, वाई-फाई, इंटरनेट के कैसे पेमेंट कर पाओगे।"

This is how P Chidambaram mocked digital India.!



But , now India crossed 100$ billion digital transactions by value in Oct. 2021.



In just 3 years India becoming a global leader in Digital Transactions.! pic.twitter.com/BXARgzPt7J