Chhattisgarh-MP swearing-in ceremony: मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह, पीएम मोदी सहित ये नेता होंगे शामिल, न्योता भेजा, देखें वीडियो

Chhattisgarh-MP swearing-in ceremony: मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में मध्य प्रदेश के मनोनीत मुख्यमंत्री मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और मंत्रिमंडल के सदस्य शपथ लेंगे।

Chhattisgarh Chief Minister-Designate Vishnu Deo Sai has invited former Chief Minister Bhupesh Baghel, former Deputy CM TS Singh Deo and Chhattisgarh Pradesh Congress Committee President Deepak Baij to attend the swearing-in ceremony organized in Raipur tomorrow. — ANI (@ANI) December 12, 2023

छत्तीसगढ़ के मनोनीत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंह देव और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज को कल रायपुर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल में मनोनीत मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की।

#WATCH | Former Madhya Pradesh Home Minister Narottam Mishra meets CM-designate Mohan Yadav, in Bhopal. pic.twitter.com/qoa7A0fJhd — ANI (@ANI) December 12, 2023

राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में दोपहर दो बजे शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, केन्द्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन सहित अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे।

छत्तीसगढ़ भाजपा प्रमुख अरुण साव ने कहा कि भाजपा को वोट प्रतिशत और सीटों के हिसाब से ऐतिहासिक जीत मिली है। कल का शपथ ग्रहण समारोह भी एतिहासिक होने वाला है। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 2 बजे शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा।

समाज के अलग-अलग वर्ग के सभी लोगों को इस आयोजन में आमंत्रित किया गया है। देश के पीएम नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित अनेक राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों का आमंत्रित किया गया है। जैसे जीत ऐतिहासिक हुई है वैसे ही शपथ भी ऐतिहासिक होने वाला है।

#WATCH | Bhopal: Former Madhya Pradesh CM and Congress leader Kamal Nath says "I congratulated him and promised to provide all possible help for the development of the state. We will make sure that as an Opposition, we will work for the better future of Madhya Pradesh..." pic.twitter.com/wSCrRSNRMW — ANI (@ANI) December 12, 2023

मध्य प्रदेश के मनोनीत मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मैं भाजपा का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, मैंने इस ज़िम्मेदारी को सेवक की तरह लिया है, जनता की सेवा की दिशा में काम करेंगे। कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल होंगे, इसी की तैयारी कर रहे हैं।

राज्य में भाजपा के प्रमुख आदिवासी चेहरे साय को रविवार को यहां नवनिर्वाचित 54 भाजपा विधायकों की बैठक के दौरान विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की कुल 90 विधानसभा सीट में से भाजपा ने 54 सीट जीती हैं। 2018 में 68 सीट जीतने वाली कांग्रेस इस बार 35 सीट पर सिमट गई है। राज्य में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक सीट जीतने में कामयाब रही।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक दल के नेता मोहन यादव को राज्य में सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया और उन्हें अगले मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति से संबंधित एक पत्र सौंपा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के मनोनीत मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की।

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा, "मैं उन्हें बधाई देने आया था, मैंने उनसे कहा कि मध्य प्रदेश के विकास के लिए जो हमारा योगदान होगा वे हम करेंगे...विपक्ष में रहकर हम जनता को अधिकार की रक्षा करेंगे।"

#WATCH | Bhopal: Madhya Pradesh CM-designate Mohan Yadav says "I am a simple party worker of BJP but I will make sure to do everything to serve the people of the state in the best possible way. Since the oath-taking ceremony will be held tomorrow, we are preparing for PM Modi,… pic.twitter.com/lLRLWPXjlD — ANI (@ANI) December 12, 2023

भाजपा विधायक दल ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में चौहान कैबिनेट के सदस्य यादव को अपना नेता चुना, जिससे उनके अगले मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने का मार्ग प्रशस्त हो गया। भाजपा ने 17 नवंबर को हुए विधानसभा चुनावों में 230 सदस्यीय विधानसभा में 163 सीट जीतकर मध्य प्रदेश में सत्ता बरकरार रखी, जबकि कांग्रेस 66 सीट के साथ दूसरे स्थान पर रही।

#WATCH | Bhopal: Former Madhya Pradesh CM and Congress leader Kamal Nath meets Madhya Pradesh CM-designate Mohan Yadav. pic.twitter.com/gSLb086nL1 — ANI (@ANI) December 12, 2023

