Bageshwar Dham: हाथरस कांड के बाद... अब बागेश्वर धाम, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की भक्तों से अपील

Highlights 4 जुलाई को है धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का जन्मदिन जन्मदिवस को धूमधाम से मनाने के लिए सैकड़ों की तदाद में भक्त बागेश्वर धाम पहुंच चुके हैं धीरेंद्र शास्त्री ने वीडियो जारी कर भक्तों से कर दी अपील

Bageshwar Dham: मध्यप्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम में पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के जन्मदिवस समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। 4 जुलाई को उनका जन्मदिन है। शास्त्री जी के जन्मदिवस को धूमधाम से मनाने के लिए सैकड़ों की तदाद में भक्त बागेश्वर धाम पहुंच चुके हैं। लगातार बढ़ रही भक्तों की भीड़ ने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को व्याकुल कर दिया है साथ ही चिंतित भी कर दिया है।

अब उन्होंने अपने भक्तों के नाम एक संदेश जारी किया है। शास्त्री जी ने कहा कि अत्यधिक भीड़ होने के कारण आप सभी से अनुरोध किया जाता है कि घर से ही अभी कुछ दिनों तक बालाजी सरकार की आराधना करे। किसी तरीक़े की होनी अनहोनी ना हो जाए इसी लिए सभी जनता को सचेत किया गया है। आज अथाह भीड़ धाम पर आयी थी।

पुलिस की क्या है तैयारी

एसपी अगम जैन ने बताया कि बागेश्वर धाम में कार्यक्रम के लिए हमारी व्यवस्थाएं पूरी तरह से सुचारू हैं। हमारी टीम ने व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है और उसी के अनुसार सभी की ड्यूटी भी लगाई है। प्रशासन की टीम, मेडिकल टीम, सभी वहां मौजूद रहेंगे।

