चंद्रमा के और करीब पहुंचा चंद्रयान-3, अब बस 1437 किलोमीटर दूर, इसरो ने दी जानकारी

Highlights चंद्रयान-3 ने 5 अगस्त को चांद की पहली कक्षा में प्रवेश किया था अब यह चांद से महज 1437 किलोमीटर की दूरी पर है चंद्रयान-3 174किमी X 1437किमी वाली एक छोटी अंडाकार कक्षा में घूम रहा है

नई दिल्ली: इसरो ने कहा है कि चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान बुधवार को चंद्रमा की सतह के करीब पहुंच गया है। इसरो की दी जानकारी के अनुसार, चंद्रयान-3 चंद्रमा की तीसरी कक्षा में पहुंच गया है। अब यह चांद से महज 1437 किलोमीटर की दूरी पर है। अपडेट के मुताबिक, चंद्रयान-3 174किमी X 1437किमी वाली एक छोटी अंडाकार कक्षा में घूम रहा है।

Chandrayaan-3 Mission:

Even closer to the moon’s surface.



Chandrayaan-3's orbit is reduced to 174 km x 1437 km following a manuevre performed today.



The next operation is scheduled for August 14, 2023, between 11:30 and 12:30 Hrs. IST pic.twitter.com/Nx7IXApU44