लॉन्च हुआ 'चंद्रयान-3', चंद्रमा की सतह पर लैंडर की 'सॉफ्ट लैंडिंग' है लक्ष्य, देखें वीडियो

श्रीहरिकोटा: देश का तीसरा चंद्र मिशन 'चंद्रयान-3' दोपहर 2 बजकर 35 मिनट पर प्रक्षेपित कर दिया गया। यह 'चंद्र मिशन' वर्ष 2019 के 'चंद्रयान-2' का अनुवर्ती मिशन है। भारत के इस तीसरे चंद्र मिशन में भी अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर लैंडर की 'सॉफ्ट लैंडिंग' का है। 'चंद्रयान-2' मिशन के दौरान अंतिम क्षणों में लैंडर 'विक्रम' पथ विचलन के चलते 'सॉफ्ट लैंडिंग' करने में सफल नहीं हुआ था।

