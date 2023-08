Chandrayaan 3 Landing: आपका तो नाम सोमनाथ और यह चंद्र से जुड़ा, इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ से फोन पर पीएम ने की बात, देखें वीडियो

Highlights हमने धरती पर संकल्प किया और चांद पर उसे साकार किया...। ऐतिहासिक क्षण देखते हैं तो हमें बहुत गर्व होता है। ये नए भारत का सूर्योदय है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान-3 चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग किया।

Chandrayaan 3 Landing: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चंद्रयान-3 मिशन की सफलता पर बधाई देने के लिए जोहानिसबर्ग से इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ को फोन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो प्रमुख से कहा कि वह सफल चंद्रयान-3 मिशन पर टीम को बधाई देने के लिए जल्द ही बेंगलुरु का दौरा करेंगे। आपका तो नाम सोमनाथ और यह चंद्र से जुड़ा है।

#WATCH | Johannesburg, South Africa | Immediately after the success of Chandrayaan-3, PM Narendra Modi telephoned ISRO chief S Somanath and congratulated him. pic.twitter.com/NZWCuxdiXw — ANI (@ANI) August 23, 2023

इसरो के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान-3 की चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग पर पीएम मोदी ने कहा कि जब हम ऐसे ऐतिहासिक क्षण देखते हैं तो हमें बहुत गर्व होता है। ये नए भारत का सूर्योदय है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान-3 चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग किया।

Web Title: Chandrayaan 3 Landing ISRO chief S Somanath congratulates pm narendra modi Johannesburg South Africa success telephoned congratulated him see video