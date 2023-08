Chandrayaan-3: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बेंगलुरु में इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ को किया सम्मानित

Highlights मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पीन्या में इसरो केंद्र का दौरा किया इसरो अध्यक्ष सोमनाथ सहित सभी वैज्ञानिकों और कर्मचारियों को बधाई दी बुधवार को डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार भी वैज्ञानिकों को बधाई देने के लिए बेंगलुरु स्थित इसरो मुख्यालय पहुंचे थे

बेंगलुरु: चंद्रयान 3 लैंडर के चंद्रमा की सतह पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को बेंगलुरु स्थित मुख्यालय में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष एस सोमनाथ को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने इसरो के वैज्ञानिकों से भी बातचीत की और भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बनाने में उनके प्रयासों की व्यक्तिगत रूप से सराहना की।

मुख्यमंत्री कार्यालय से एक एक्स पोस्ट में कहा गया है, “मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पीन्या में इसरो केंद्र का दौरा किया और इसरो अध्यक्ष सोमनाथ सहित सभी वैज्ञानिकों और कर्मचारियों को बधाई दी, जिन्होंने चंद्रयान -3 की सफलता में योगदान दिया। सोमनाथ और अन्य वैज्ञानिकों ने मिठाइयाँ बाँटकर खुशियाँ साझा कीं।

बुधवार को कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार भी वैज्ञानिकों को बधाई देने के लिए बेंगलुरु स्थित इसरो मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा, ''वैज्ञानिकों के प्रयास अविस्मरणीय हैं और वे निस्संदेह हमारे देश का गौरव हैं। सराहनीय उपलब्धि के लिए इसरो को बधाई।” उन्हें चंद्रयान परियोजना और चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद आगे क्या होगा, इसके बारे में भी जानकारी दी गई।

