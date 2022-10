केंद्र ने सीडीएस अनिल चौहान को दी जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा, दिल्ली पुलिस के जवानों का मिलेगा सिक्योरिटी कवर

Highlights चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने पिछले शुक्रवार को भारत के दूसरे सीडीएस के रूप में कार्यभार संभाला। केंद्र ने सीडीएस अनिल चौहान को जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी। देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत के निधन के लगभग नौ महीनों बाद चौहान ने ये पद संभाला है।

नई दिल्ली: केंद्र ने नवनिर्वाचित चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान को दिल्ली पुलिस की जेड प्लस श्रेणी की सशस्त्र सुरक्षा कवच प्रदान किया है। समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी। चौहान के भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में कार्यभार संभालने के कुछ दिनों बाद गृह मंत्रालय (एमएचए) ने दिल्ली पुलिस को यह आदेश जारी किया है।

जनरल चौहान ने पिछले शुक्रवार को भारत के दूसरे सीडीएस के रूप में कार्यभार संभाला। बता दें कि देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत के निधन के लगभग नौ महीनों बाद चौहान ने ये पद संभाला है। लगभग 33 सशस्त्र दिल्ली पुलिस के जवान चौहान को उनके आवास पर और यात्रा के दौरान भी पहरा देंगे। चौहान सभी त्रि-सेवा मामलों पर रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के साथ-साथ सचिव के रूप में सैन्य मामलों के विभाग के प्रमुख भी हैं।

#UPDATE | Centre has provided 'Z+' category armed security cover of Delhi Police to the newly elected Chief of Defence Staff General Anil Chauhan: Sources