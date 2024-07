केंद्र ने राऊ के IAS कोचिंग में हुई मौतों की जांच के लिए बनाई समिति, मृतक छात्रों के परिजनों को मिलेगा 10-10 लाख रुपये का मुआवजा

Highlights गृह मंत्रालय ने कोचिंग सेंटर में IAS अभ्यर्थियों की मौत की जांच के लिए एक समिति गठित की समिति कारणों की जांच करेगी, जिम्मेदारी तय करेगी, उपाय सुझाएगी और नीतिगत बदलावों की सिफारिश करेगी एलजी कार्यालय ने घोषणा की है कि घटना में मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपये प्रति परिवार की आर्थिक सहायता दी जाएगी

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को नई दिल्ली के पुराने राजिंदर नगर स्थित एक कोचिंग सेंटर में सिविल सेवा परीक्षा के तीन अभ्यर्थियों की मौत की जांच के लिए एक समिति गठित की। वहीं दिल्ली एलजी कार्यालय ने घोषणा की है कि घटना में मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपये प्रति परिवार की आर्थिक सहायता दी जाएगी। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक्स पर पोस्ट किया कि समिति कारणों की जांच करेगी, जिम्मेदारी तय करेगी, उपाय सुझाएगी और नीतिगत बदलावों की सिफारिश करेगी। मंत्रालय ने कहा, "समिति में अतिरिक्त सचिव, MoUHA, प्रमुख सचिव (गृह), दिल्ली सरकार, विशेष सीपी, दिल्ली पुलिस, अग्निशमन सलाहकार और संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय संयोजक होंगे। यह 30 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।"

Delhi's Old Rajinder Nagar incident | The families of the deceased in the incident will be given financial assistance of Rs 10 lakh per family: Delhi LG Office

इससे पहले दिन में, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यसभा में श्रेया यादव, तान्या सोनी और निविन दलविन की मौत के लिए लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया, जो पुराने राजिंदर नगर में राउ के स्टडी सर्किल की इमारत के बेसमेंट में डूब गए थे, जो राष्ट्रीय राजधानी में हाल ही में हुई बारिश के बाद बाढ़ में डूब गया था। मंत्री ने कहा, "हमें जिम्मेदारी तय करनी चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए... लापरवाही हुई है और किसी को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी ताकि समाधान निकाला जा सके।"

MHA has constituted a committee to inquire into the unfortunate incident at a coaching centre in old Rajinder Nagar in New Delhi. The committee will inquire into the reasons, fix responsibility, suggest measures and recommend policy changes: MHA