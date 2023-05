"गलती से पाकिस्तान में ब्रह्मोस मिसाइल दागने पर भारत को हुआ 24 करोड़ का नुकसान...संबंध भी हुए प्रभावित", दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र ने कहा

May 30, 2023

पाकिस्तान में ब्रह्मोस मिसाइल के मिसफायर पर बोलते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा है कि ‘राज्य की सुरक्षा के लिए व्यापक प्रभाव वाले विषय की संवेदनशील प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता की सेवा को समाप्त करने के लिए एक सचेत और सुविचारित निर्णय लिया गया था। भारतीय वायु सेना में ऐसा निर्णय 23 साल बाद लिया गया है। क्योंकि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों ने इस तरह की कार्रवाई की मांग की थी।’

