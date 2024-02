CBSE Class 10th, 12th Board Exams 2024: सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं परीक्षा को लेकर स्कूल, छात्र और अभिभावक को परिपत्र जारी किया, पढ़े गाइडलाइन

Highlights 15 फरवरी से कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित हो रहा है। सुबह 9.45 बजे तक परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए कहा गया है। सीबीएसई बोर्ड 2024 की परीक्षाएं सुबह 10.30 बजे शुरू होने वाली हैं।

CBSE Class 10th, 12th Board Exams 2024: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें कहा गया है कि पूरे भारत और 26 देशों से 39 लाख से अधिक छात्र कल (15 फरवरी) से शुरू होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होंगे। दिल्ली के 877 परीक्षा केंद्रों से 5,80,192 छात्र बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। आपको बता दें कि कल से पेपर शुरू हो रहे हैं। 15 फरवरी से कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित हो रहा है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने प्रवेश पत्र परीक्षा केंद्र पर ले जाएं और परीक्षा केंद्र पर पहले ही पहुंच जाएं। सीबीएसई बोर्ड 2024 की परीक्षाएं सुबह 10.30 बजे शुरू होने वाली हैं और छात्रों को परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पहले सुबह 9.45 बजे तक परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए कहा गया है।

