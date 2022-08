मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने जारी किया लुकआउट सर्कुलर, नहीं जा सकेंगे विदेश

Highlights दिल्ली आबकारी नीति मामले में छापेमारी के बाद मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर। मनीष सिसोदिया और 12 अन्य के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी, विदेश जाने पर होगी रोक। मनीष सिसोदिया ने कहा- सारी रेड फेल हो गयी, कुछ नहीं मिला तो अब लुक आउट नोटिस जारी किया

नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी नीति मामले में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। दरअसल, सीबीआई की ओर से मनीष सिसोदिया और 12 अन्य के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। इन सभी के नाम सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर में शामिल हैं। ऐसे में ये सभी विदेश नहीं जा सकेंगे।

इस बीच लुकआउट नोटिस जारी होने को लेकर मनीष सिसोदिया ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सिसोदिया ने ट्वीट किया, आपकी सारी रेड फेल हो गयी, कुछ नहीं मिला, एक पैसे की हेरा फेरी नहीं मिली, अब आपने लुक आउट नोटिस जारी किया है कि मनीष सिसोदिया मिल नहीं रहा। ये क्या नौटंकी है मोदी जी? मैं खुलेआम दिल्ली में घूम रहा हूँ, बताइए कहाँ आना है? आपको मैं मिल नहीं रहा?'

Delhi Deputy CM and AAP leader Manish Sisodia reacts to the Look Out Circular (LOC) issued against him by CBI in connection with the Delhi Excise Policy scam case pic.twitter.com/Igt7chd7V1