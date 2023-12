Cash-For-Query Case: "बीजेपी को शर्म आनी चाहिए", महुआ को लेकर सीएम ममता ने बोला हमला, कहा-हमारी पार्टी भारत गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेगी, देखें वीडियो

Highlights लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। "बीजेपी को शर्म आनी चाहिए।" शुक्रवार को सदन की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया।

Cash-For-Query Case: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर जमकर हमला किया। बनर्जी ने महुआ मोइत्रा को निष्कासित करने के लिए बीजेपी पर प्रतिशोध की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा, "बीजेपी को शर्म आनी चाहिए।" लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।

लोकसभा से महुआ मोइत्रा के निष्कासन पर टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कहा कि मैं आपको बता रही हूं कि महुआ (मोइत्रा) परिस्थितियों का शिकार है। मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूं, हमारी पार्टी भारत गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेगी। मोइत्रा को ‘धन लेकर सवाल पूछने’ के मामले में शुक्रवार को सदन की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया।

संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मोइत्रा के निष्कासन का प्रस्ताव पेश किया जिसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। इससे पहले सदन में लोकसभा की आचार समिति की रिपोर्ट पर चर्चा के बाद उसे मंजूरी दी गई, जिसमें मोइत्रा को निष्कासित करने की सिफारिश की गई थी। बनर्जी ने कहा, ‘‘यह संसदीय लोकतंत्र के लिए शर्म की बात है।

जिस तरह से महुआ मोइत्रा को निष्कासित किया गया, उसकी हम निंदा करते हैं, पार्टी उनके साथ खड़ी है। वे (भाजपा) हमें चुनाव में नहीं हरा सकते, इसलिए उन्होंने बदले की राजनीति का सहारा लिया है। यह दुखद दिन है और भारतीय संसदीय लोकतंत्र के साथ विश्वासघात है।’’

टीएमसी प्रमुख ने आरोप लगाया कि भाजपा ने मोइत्रा को अपना पक्ष रखने की भी अनुमति नहीं दी। बनर्जी ने कहा, ‘‘लेकिन, वह (मोइत्रा) बड़े जनादेश के साथ संसद में लौटेंगी। भाजपा सोचती है कि पार्टी जो चाहे कर सकती है, क्योंकि उनके पास प्रचंड बहुमत है। उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है, जब वे सत्ता में नहीं रहेंगे।’’

