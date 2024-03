"कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर सकते, उसने कच्चातीवू द्वीप श्रीलंका को देकर भारत की एकता को कमजोर किया है", पीएम मोदी का विपक्षी दल पर हमला

Highlights पीएम मोदी ने श्रीलंका को कच्चातीवू द्वीप सौंपे जाने को लेकर कांग्रेस पर किया जबरदस्त हमला प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि कांग्रेस पार्टी भरोसा करने के लायक नहीं है पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कच्चातीवू मुद्दे को महत्वहीन बताकर खारिज कर दिया था

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 1970 के दशक में कच्चातीवू द्वीप श्रीलंका को देने के लिए विपक्षी दल कांग्रेस की जमकर आलोचना की है। पीएम मोदी ने एक समाचार पत्र के लेख को साझा करते हुए उन घटनाओं विवरण दिया, जिनके कारण श्रीलंका कच्चातीवू द्वीप पर दावदारी करने में भारत से आगे निकल गया। उन्होंने कच्चातीवू द्वीप के संदर्भ में कहा कि कांग्रेस पार्टी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

समाचार वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार पीएम मोदी ने एक समाचार लेख साझा करते हुए उन घटनाओं का विस्तृत विवरण दिया, जिनके कारण श्रीलंका द्वीप पर आगे निकल गया। उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर किये पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस पार्टी भरोसा करने के लायक नहीं है।

उन्होंने एक्स पर लिखा, "आंखें खोलने वाली और चौंका देने वाला! नए तथ्यों से पता चलता है कि कांग्रेस ने कैसे बेरहमी से कच्चातीवू को श्रीलंका को दे दिया। इससे हर भारतीय नाराज है और इससे पुष्टि होती है कि लोग कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं कर सकते।"

Eye opening and startling!



New facts reveal how Congress callously gave away #Katchatheevu.



This has angered every Indian and reaffirmed in people’s minds- we can’t ever trust Congress!



Weakening India’s unity, integrity and interests has been Congress’ way of working for…