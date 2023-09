"भूल नहीं सकता जब अफ़्रीकी संघ के अध्यक्ष ने कहा कि वो बोलते-बोलते रो पड़ेंगे...", पीएम मोदी ने सदन में कहा

Highlights संसद के विशेष सत्र के उद्घाटन पर पीएम मोदी ने किया जी20 की सफलता का जिक्र पीएम मोदी ने कहा कि जी20 की सफलता किसी व्यक्ति या दल की नहीं है, देश की सफलता है चंद्रयान-3 की सफलता ने न केवल भारत बल्कि दुनिया को गौरवान्वित किया है

नई दिल्ली: संसद के पांच दिवसीय विशेष सत्र के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सदन में उपस्थित सभी सदस्यों को भारत की सफल मेजबानी में संपन्न हुए जी20 शिखर सम्मेलन के विषय में विस्तार से जानकारी दी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में जी20 की सफलता का श्रेय पूरे देश को जाता है। यह किसी किसी एक व्यक्ति या किसी राजनीतिक दल की सफलता नहीं है।

उन्होंने कहा, ''आज, सदन में मौजूद सदस्यों ने सर्वसम्मति से जी20 की सफलता की सराहना की है। मैं सभी संसद सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं। जी20 की सफलता देश के 140 करोड़ नागरिकों की सफलता है। यह भारत की सफलता है, न कि किसी व्यक्ति या पार्टी की है। यह हम सभी के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है।”

