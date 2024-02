WATCH: "मैंने पगड़ी पहनी है, इसलिए आपने मुझे खालिस्तानी बोला", बंगाल में सिख पुलिस अधिकारी और भाजपा नेताओं के बीच तीखी बहस

Highlights बंगाल में भाजपा नेताओं द्वारा एक सिख पुलिस अधिकारी को कथित तौर पर "खालिस्तानी" कहे जाने के बाद खड़ा हुआ विवाद आईपीएस अधिकारी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, क्योंकि मैंने पगड़ी पहनी है, आप ऐसा कह रहे हैं ममता बनर्जी ने मंगलवार को घटना का एक वीडियो साझा किया और भाजपा की आलोचना की

कोलकाता:पश्चिम बंगाल में भाजपा नेताओं द्वारा एक सिख पुलिस अधिकारी को कथित तौर पर "खालिस्तानी" कहे जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। आईपीएस अधिकारी ने टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, "क्योंकि मैंने पगड़ी पहनी है, आप ऐसा कह रहे हैं। अगर मैंने पगड़ी नहीं पहनी होती, तो क्या आप मुझे खालिस्तानी कहते? आप पुलिस के बारे में जो चाहें कह सकते हैं, लेकिन आप मेरे धर्म पर टिप्पणी नहीं कर सकते।"

वीडियो में दिख रहे पुलिस अधिकारी 2016 बैच के आईपीएस अधिकारी जसप्रीत सिंह हैं। सिंह वर्तमान में पश्चिम बंगाल पुलिस में विशेष अधीक्षक (खुफिया ब्यूरो) के पद पर तैनात हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को घटना का एक वीडियो साझा किया और भाजपा की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पार्टी की 'विभाजनकारी राजनीति ने बेशर्मी से संवैधानिक सीमाओं को लांघ दिया है।'

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह हमारे सिख भाइयों और बहनों की प्रतिष्ठा को कमजोर करने के प्रयास की निंदा करती हैं। ममता बनर्जी ने एक्स पर लिखा, "आज, बीजेपी की विभाजनकारी राजनीति ने संवैधानिक सीमाओं को बेशर्मी से लांघ दिया है। बीजेपी के अनुसार, पगड़ी पहनने वाला हर व्यक्ति खालिस्तानी है।"

उन्होंने कहा, "मैं हमारे सिख भाइयों और बहनों की प्रतिष्ठा को कमजोर करने के इस दुस्साहसिक प्रयास की कड़ी निंदा करती हूं, जो हमारे राष्ट्र के लिए उनके बलिदान और अटूट दृढ़ संकल्प के लिए सम्मानित हैं। हम बंगाल के सामाजिक सौहार्द की रक्षा के लिए दृढ़ हैं और इसे बाधित करने के किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सख्त कानूनी कदम उठाएंगे।"





