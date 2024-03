CAA का नोटिफिकेशन जारी, इन प्रावधानों के तहत होंगे ये नियम लागू, जानें किन-किन को किया शामिल

Highlights गृह मंत्रालय ने आज (सोमवार) नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) नियमों को अधिसूचित किया खबरों के मुताबिक पुख्ता जानकारी निकल के सामने आई हैं अमित शाह ने कहा था कि सीएए कानून को कोई नहीं रोक सकता

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज (सोमवार) नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) नियमों को अधिसूचित कर दिया है। खबरों के मुताबिक पुख्ता जानकारी निकल के सामने आई हैं। यह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की घोषणा के कुछ हफ्ते बाद सामने आया है कि कानून लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा। पिछले महीने अमित शाह ने कहा था कि सीएए कानून को कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था, ''इसे चुनाव से पहले लागू किया जाएगा।यह देश का कानून है, इसे कोई नहीं रोक सकता, यह पत्थर की लकीर है, यह हकीकत है।''

Ministry of Home Affairs (MHA) will be notifying today, the Rules under the Citizenship (Amendment) Act, 2019 (CAA-2019). These rules, called the Citizenship (Amendment) Rules, 2024 will enable the persons eligible under CAA-2019 to apply for grant of Indian citizenship. (1/2)