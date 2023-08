By-election 2023: झारखंड, त्रिपुरा, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 7 विधानसभा सीट पर 5 सितंबर को मतदान, जानें मतों की गिनती कब, जानिए शेयडूल

Highlights उपचुनाव 5 सितंबर को होंगे और वोटों की गिनती 8 सितंबर को होगी। नए प्रतिनिधियों का चुनाव करने वाले विधानसभा क्षेत्रों में से एक पुथुपल्ली है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 अगस्त है।

By-election 2023: भारत निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को झारखंड, त्रिपुरा, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के सात विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की तारीख की घोषणा की। आयोग ने बताया कि राज्य की सात विधानसभा सीटों पर 5 सितंबर को मतदान होगा। चुनाव आयोग ने कहा कि वोटों की गिनती 8 सितंबर को होगी।

