Budget Session 2025: महिला, युवा और डिजिटल क्रांति..., राष्ट्रपति मुर्मू के भाषण की मुख्य बातें, जानें यहां

Budget Session 2025: संसद के दोनों सदनों में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू में अपना अभिभाषण दिया है। 31 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरु हुआ है और इसकी शुरुआत राष्ट्रपति ने अपने भाषण के साथ की है। राष्ट्रपति मुर्मू ने भाषण के साथ ही महाकुंभ में हुई भगदड़ को याद करते हुए दुख जताया।

केंद्रीय बजट एक फरवरी को पेश किया जाएगा। मुर्मू ने सुबह 11 बजे लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। बजट सत्र 31 जनवरी से 4 अप्रैल तक दो चरणों में चलेगा। सत्र का पहला भाग 13 फरवरी को समाप्त होगा और दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू होगा।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषण से जुड़ी बड़ी बातें...

1- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार महिला नीत विकास (वूमेन लेड डेवलपमेंट) और महिलाओं के नेतृत्व में भारत को सशक्त बनाने में विशास करती है तथा नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।

2- प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार करने और तीन करोड़ अतिरिक्त परिवारों को नए घर देने का निर्णय लिया गया है।

3- सरकार कृषि उपज का उचित मूल्य देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए काम कर रही है।

4- सरकार के प्रयासों से भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है।

5- सरकार के तीसरे कार्यकाल में पिछले प्रशासनों की तुलना में तीन गुना तेजी से काम हो रहा है।

6- रेलवे जल्द ही कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ेगा क्योंकि उधमपुर-बारामुल्ला-श्रीनगर रेल परियोजना अब पूरी हो गई है।

7- सहकारी क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों के रूप में कई रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं।

Addressing a joint sitting of Parliament, President Murmu says, "We have only one aim to become Viksit Bharat."

8- सरकार ने वक्फ बोर्ड और वन नेशन, वन इलेक्शन जैसे मुद्दों पर बड़े फैसले लिए हैं।

9- मेरी सरकार मध्यम वर्ग के अपने घर के सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

10- आयुष्मान भारत योजना के तहत, सत्तर वर्ष और उससे अधिक आयु के छह करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

11- एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना और ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र देश के सभी क्षेत्रों में व्यापार को प्रोत्साहित कर रहे हैं।

12- मेरी सरकार देश में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास में विश्वास करती है...सरकार का लक्ष्य 3 करोड़ 'लखपति दीदी' बनाना है।

13- सरकार ने भारत को मौसम के अनुकूल और जलवायु स्मार्ट बनाने के लिए 2,000 करोड़ रुपये की लागत से 'मिशन मौसम' शुरू किया है।

14- आज हमारे युवा उद्यमी स्टार्टअप और खेल से लेकर अंतरिक्ष तक हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रहे हैं।

15- हमारी बैंकिंग और डिजिटल भुगतान सखियां दूरदराज के क्षेत्रों में लोगों को वित्तीय प्रणाली से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

President Murmu says, "The country has taken several historic steps to protect the country's borders and ensure internal security....The govt has also taken steps towards self-reliance in the defence sector. From Make in India, we have moved to make for the world..."