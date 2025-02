Budget 2025: कौन हैं दुलारी देवी? जिनकी दी साड़ी पहन बजट पेश करने पहुंची वित्त मंत्री, जानें

Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ऐतिहासिक बजट पेश करने जा रही है। यह उनका लगातार आठवां बजट है जिसे वह संसद में पेश करेंगी। मोदी सरकार में बतौर वित्त मंत्री के पद पर रही निर्मला सीतारमण यूनियन बजट पेश करने के दौरान अपने लुक और आउटफिट के लिए खासा चर्चा में रहती हैं।

इस बार वित्त मंत्री बिहार की प्रसिद्ध मधुबनी कला वाली साड़ी पहन कर पहुंची। जिसने सभी का ध्यान उनकी ओर खींचा। मधुबनी कलाकृति से सजी यह साड़ी पद्म श्री पुरस्कार विजेता दुलारी देवी की ओर से उपहार स्वरूप दी गई थी, जो सदियों पुरानी कला और इसके कारीगरों को सम्मानित करती है।

#WATCH | Delhi | Union Finance Minister Nirmala Sitharaman and MoS Finance Pankaj Chaudhary meet President Droupadi Murmu at the Rashtrapati Bhavan



Union Finance Minister Nirmala Sitharaman will present #UnionBudget2025, today in Lok Sabha pic.twitter.com/ZSbZQyd2GE — ANI (@ANI) February 1, 2025

हालांकि, कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर निर्मला सीतारमण ने दुलारी देवी की दी साड़ी ही क्यों पहनी है और ये दुलारी देवी कौन हैं, तो आइए बताते हैं आपको...

कौन हैं दुलारी देवी?

दरअसल, 2021 में पद्म श्री पाने वाली दुलारी देवी ने बिहार के मधुबनी में मिथिला कला संस्थान में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के दौरान सीतारमण से मुलाकात की थी। अपने आदान-प्रदान के दौरान, दोनों ने मधुबनी कला के महत्व पर चर्चा की और दिल से देवी ने सीतारमण को साड़ी भेंट की और उनसे बजट दिवस पर इसे पहनने का अनुरोध किया।

कलाकार की इच्छा का सम्मान करते हुए, सीतारमण ने ऐतिहासिक अवसर के लिए हाथ से पेंट की गई साड़ी चुनी, जो भारत की समृद्ध कलात्मक परंपराओं के बारे में एक मजबूत बयान देती है। पिछले कुछ वर्षों में, उन्होंने अक्सर भारत की विविध कपड़ा विरासत को उजागर करने के लिए अपनी पोशाक का उपयोग किया है, ऐसी साड़ियाँ पहनी हैं जो विभिन्न क्षेत्रों की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती हैं।

मधुबनी कला, जिसे मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है, भारत के बिहार के मिथिला क्षेत्र से उत्पन्न एक पारंपरिक लोक कला है। जटिल पैटर्न, जीवंत रंगों और विस्तृत रूपांकनों की विशेषता वाले इस कला रूप को आमतौर पर हस्तनिर्मित कागज, कपड़े और दीवारों पर प्राकृतिक रंगों और पिगमेंट का उपयोग करके बनाया जाता है।

पारंपरिक रूप से महिलाओं द्वारा की जाने वाली मधुबनी पेंटिंग में अक्सर पौराणिक विषयों, प्रकृति और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के दृश्यों को दर्शाया जाता है, जिसमें मोर, मछली, कमल के फूल और समृद्धि और उर्वरता के प्रतीक ज्यामितीय पैटर्न होते हैं।

कलाकृति को बढ़िया ब्रश, टहनियों या यहाँ तक कि उंगलियों का उपयोग करके बनाया जाता है, एक विशिष्ट शैली के साथ जो कोई खाली जगह नहीं छोड़ती है, कैनवास को विस्तृत विवरण से भर देती है।

