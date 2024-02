Budget 2024: बजट पर बोले PM मोदी- "यह बजट भारत की युवा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब..."

Budget 2024: केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज अंतरिम बजट पेश किया गया जिस पर खुशी जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देश के युवाओं को खास संदेश दिया और कहा कि यह बजट युवा भारत के युवा की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। बजट के भीतर दो महत्वपूर्ण निर्णय किए गए।

पीएम ने कहा कि यह अंतरिम बजट समावेशी और नवोन्वेषी है। इसमें निरंतरता का भरोसा है, यह विकसित भारत के सभी 4 स्तंभों- युवा, गरीब, महिला और किसान को सशक्त बनाएगा। यह बजट 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की गारंटी देता है।

This interim budget is inclusive and innovative. It has confidence of continuity. It will empower all 4 pillars of Viksit Bharat- Yuva, Garib, Mahila and Kisan. This Budget gives the guarantee of making India a developed nation by 2047." pic.twitter.com/FtS7Azr1G4