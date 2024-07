Budget 2024: इस बार बजट में जनता को क्या मिला खास? जानें वित्त मंत्री की प्रमुख घोषणाएँ

Budget 2024 LIVE Updates: केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट पेश कया। मोदी सरकार के 3.0 कार्यकाल के पहले बजट में महिला, किसान, युवा को केंद्र में रखा गया है। निर्मला सीतारमण सातवीं बार अपना बजट बतौर वित्त मंत्री पेश कर रही है जिसमें उन्होंने कई अहम घोषणाएं की।

1- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "जैसा कि अंतरिम बजट में उल्लेख किया गया है, हमें 4 अलग-अलग जातियों, गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। किसानों के लिए, हमने सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है, जो लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मार्जिन के वादे को पूरा करता है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया है, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ होगा।"

2- वित्त मंत्री ने नौकरियों और कौशल शिक्षा के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये की घोषणा की। सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा। सरकार 5 वर्षों में 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने की योजना शुरू करेगी।

3- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा "आईटीएटी के लिए टैक्स अपील दायर करने की मौद्रिक सीमा बढ़ाकर 60 लाख रुपये, उच्च न्यायालयों के लिए 2 करोड़ रुपये और सुप्रीम कोर्ट के लिए 5 करोड़ रुपये कर दी गई है।"

4- वित्त मंत्री ने कहा कि विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट टैक्स की दर 40 से घटाकर 35 फीसदी की जाएगी।

5- नई कर व्यवस्था की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि नई कर व्यवस्था चुनने वालों के लिए, वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये की जाएगी।

As part of next generation reforms, Union Budget 2024-25 proposes:



👉 Technology to speed up digitalisation of economy

👉 Jan Vishwas Bill 2.0 to improve Ease of Doing Business

👉 States to be incentivized to implement Business Reforms Action Plans and digitalization… pic.twitter.com/0uw6u5kfyb