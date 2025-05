Fake News alert: सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर पर 'पाकिस्तानी दुष्प्रचार' का किया फैक्ट-चैक

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पहलगाम हमले के बाद आतंकवाद का मुकाबला करने के प्रयास में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर पर कई पाकिस्तानी खबरों की तथ्य जांच की है। प्रेस सूचना ब्यूरो की तथ्य जांच इकाई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही "संदिग्ध सामग्री" के प्रति आगाह किया और इसे "पाकिस्तान प्रायोजित दुष्प्रचार" करार दिया। "आने वाले दिनों में आपका सोशल मीडिया पाकिस्तान प्रायोजित दुष्प्रचार से भर जाएगा।

एक पोस्ट में कहा गया है, "प्रत्येक सूचना की सावधानीपूर्वक जांच करना महत्वपूर्ण है।" इसने नागरिकों से भारतीय सशस्त्र बलों या ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित ऐसी जानकारी साझा करने के लिए भी कहा है। इसमें कहा गया है, "यदि आपको कोई संदिग्ध सामग्री मिलती है, विशेष रूप से भारतीय सशस्त्र बलों के संबंध में या वर्तमान स्थिति से संबंधित कोई जानकारी, तो इसकी रिपोर्ट #PIBFactCheck पर करें। व्हाट्सएप: +91 8799711259; ईमेल: socialmedia@pib.gov.in।"

In the coming days your social media will be flooded with #Pakistan sponsored propaganda.



It's crucial to scrutinize every piece of information carefully.



If you encounter dubious content, especially concerning the Indian Armed Forces or any info related to ongoing situation,… pic.twitter.com/YomXZUKmpH — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) May 8, 2025

पाकिस्तान ने नहीं मार गिराया भारत का राफेल:

पाकिस्तान ने किसी भारतीय राफेल को नहीं गिराया बहावलपुर के पास भारतीय राफेल जेट को मार गिराए जाने के दावे और तस्वीरें झूठी हैं। पीआईबी ने स्पष्ट किया कि यह तस्वीर "2021 में पंजाब के मोगा जिले में दुर्घटनाग्रस्त हुए भारतीय वायुसेना के मिग-21 लड़ाकू जेट से जुड़ी एक पुरानी घटना की है।"

⚠️Propaganda Alert!



Beware of old images shared by pro-Pakistan handles in the present context!



An #old image showing a crashed aircraft is being circulated with the claim that Pakistan recently shot down an Indian Rafale jet near Bahawalpur during the ongoing #OperationSindoor… pic.twitter.com/LdkJ1JYuH0 — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) May 7, 2025

इसके अलावा, एक अन्य वीडियो जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान को मार गिराया गया है, वह भी फर्जी है। इसमें कहा गया है, "यह वीडियो 2019 की एक पुरानी घटना का है, जिसमें भारतीय वायुसेना (IAF) का Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर शामिल था, जो जम्मू-कश्मीर के बडगाम के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।"

पीआईबी ने कहा, "पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट एक पुराने वीडियो को रीसाइकिल कर रहे हैं और इसे वर्तमान संदर्भ में शेयर कर रहे हैं।"

Viral Video Alert! Truth Behind the Aircraft Crash Linked to #OperationSindoor!



Pakistani social media accounts are recycling an old video and sharing it in the present context.#PIBFactCheck



✅ The video is from an earlier incident from 2019, involving an Indian Air Force… pic.twitter.com/md42wWpxO2 — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) May 8, 2025

इसके अलावा, 2024 में हुए एक जेट क्रैश की एक और पुरानी तस्वीर ऑपरेशन सिंदूर के मौजूदा संदर्भ में शेयर की जा रही है। पीआईबी ने स्पष्ट किया, "यह तस्वीर भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के मिग-29 लड़ाकू विमान से जुड़ी एक पुरानी घटना की है, जो सितंबर 2024 में राजस्थान के बाड़मेर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी।"

An old image showing a crashed aircraft is being re-circulated by pro-Pakistan handles in various forms in the current context of #OperationSindoor#PIBFactcheck



✔️The image is from an earlier incident involving an Indian Air Force (IAF) MiG-29 fighter jet that crashed in… pic.twitter.com/6NJQvRH7KJ — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) May 7, 2025

2025 के लड़ाकू विमान दुर्घटना का एक और पुराना वीडियो इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना को मार गिराया था। इसमें कहा गया है, "शेयर किया जा रहा वीडियो फरवरी 2025 का है और इसमें ग्वालियर के शिवपुरी के पास भारतीय वायुसेना (IAF) के मिराज 2000 विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने को दिखाया गया है, जो एक नियमित प्रशिक्षण मिशन के दौरान हुआ था।"

Pakistani accounts sharing video of a crash, claiming #Pakistan has shot down another Indian fighter plane.#PIBFactCheck



✔️The video being shared is from February 2025 and depicts the crash of an Indian Air Force (IAF) Mirage 2000 aircraft near Shivpuri, Gwalior, which… pic.twitter.com/IJEcJqlFKg — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) May 7, 2025

Web Title: Fake News alert: Government fact-checks 'Pakistani propaganda' on Operation Sindoor