पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन, 80 वर्ष की आयु में ली अंतिम सांस

Highlights पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का 80 वर्ष की आयु में निधन पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित आवास में ली अंतिम सांस लंबे समय तक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) जुड़े रहे हैं

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का गुरुवार को कोलकाता स्थित उनके घर पर निधन हो गया। वह 80 वर्ष के थे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की राज्य इकाई के सचिव मोहम्मद सलीम ने यह जानकारी दी। भट्टाचार्य वृद्धावस्था से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित थे। उनके परिवार में पत्नी मीरा और बेटी सुचेतना हैं। माकपा नेता भट्टाचार्य 2000 से 2011 तक राज्य के मुख्यमंत्री थे।

बंगाल के पूर्व सीएम ने गुरुवार सुबह 8 बजकर 20 मिनट पर अंतिम सांस ली। वह लंबे समय से बीमार थे। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई, जिसकी वजह से उन्हें जुलाई में अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था। वही काफी समय से सीओपीडी (क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव प्लमोनरी डिजीज) और बुढ़ापे से जुड़ी अन्य बीमारियों से पीड़ित थे। उनका घर में ही इलाज चल रहा था।

#BreakingNews | Former West Bengal Chief Minister #BuddhadebBhattacharya passes away. He was 80 when he breathed his last.



