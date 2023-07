अकेले लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ेगी बसपा, मायावती ने की घोषणा, जानें और क्या कहा

Highlights मायावती ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। उनका बयान एनडीए और विपक्षी दलों द्वारा बुलाई गई बैठकों के एक दिन बाद आया है।

लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होगी और वह आगामी आम चुनाव और विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ने का इरादा रखती है। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं।

#WATCH | BSP chief Mayawati, says, "We will fight the elections alone. We will contest the election on our own in Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Telangana and in Haryana, Punjab and other states we can contest elections with the regional parties of the state." pic.twitter.com/cf1hisNrAt