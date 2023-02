कर्नाटक: बीएस येदियुरप्पा ने सक्रिय राजनीति से लिया संन्यास, कहा 'बीजेपी को जिताने के लिए अंतिम सांस तक करूंगा काम'

Highlights 80 वर्षीय भाजपा नेता ने राज्य विधानसभा में अपने अंतिम भाषण में सेवानिवृत्ति की घोषणा की विदाई भाषण में कहा, 'मैंने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने का फैसला किया है उन्होंने कहा- मेरा एकमात्र मकसद बीजेपी को फिर से सत्ता में लाना है और मुझे यकीन है कि ऐसा होगा

बेंगलुरु: कर्नाटक के पूर्व सीएम और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता बीएस येदियुरप्पा ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया है। 80 वर्षीय भाजपा नेता ने राज्य विधानसभा में अपने अंतिम भाषण में सेवानिवृत्ति की घोषणा की।

उन्होंने शुक्रवार को अपने विदाई भाषण में कहा, 'मैंने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने का फैसला किया है, लेकिन आखिरी सांस तक बीजेपी को जिताने के लिए काम करूंगा। मेरा एकमात्र मकसद बीजेपी को फिर से सत्ता में लाना है और मुझे यकीन है कि ऐसा होगा।'

भाजपा के लिए बीएस येदियुरप्पा एक अहम नेता हैं। वह लिंगायत समुदाय के सबसे प्रभावशाली नेता हैं और कर्नाटक में इस समुदाय की आबादी 17 फीसदी है। विधानसभा के पटल पर अपना अंतिम भाषण देते हुए, येदियुरप्पा ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की और विश्वास व्यक्त किया कि सत्तारूढ़ भाजपा राज्य में सत्ता में वापस आएगी।

This is a rare moment as I have already said, I will not contest the election again. This is my farewell speech. Thank you for allowing me to speak: Former Karnataka CM and BJP MLA BS Yediyurappa in the state assembly yesterday (22.02) pic.twitter.com/epfXhew30D