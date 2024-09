'अंग्रेजों को जैसे गणेशोत्सव पर दिक्कत थी, वैसे ही आज कांग्रेस को', CJI के घर पूजन विवाद पर बोले PM नरेंद्र मोदी

Highlights अंग्रेजों को जैसी गणेशोत्सव से दिक्कत थी, वैसे आज कांग्रेस को, पीएम नरेंद्र मोदी बोले हालांकि, जब पीएम सीजीआई के घर शामिल हुए थे तब से अब तक गणेशोत्सव में शामिल होने को लेकर पीएम के खिलाफ विपक्ष हमलावर था

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के घर पर शामिल होने पर मचे बवाल के बाद आज उसका जवाब दिया है। आज अपने 74 वें जन्मदिन पर पीएम ने ओडिशा की रैली में कहा कि कांग्रेस और उसका पूरा इकोसिस्टम पूरी तरह से अपनी लोकसभा चुनाव में मिली हार की चिढ़न को लेकर इस तरह अपना दर्द बयान कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गणेशोत्सव सिर्फ हमारे विश्वास भर तक ही नहीं, उसके आगे भी बहुत कुछ है।

प्रधानमंत्री ने रैली में कहा, देश में इसका स्वतंत्रता से ही बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। ब्रिटिर्श के समय जातियों के नाम पर हमें बांटा गया। लोक मान्य तिलक ने सार्वजनिक रूप से गणेश उत्सव का आयोजन कर देश को जागृत किया। आज हर कोई बिना किसी भेदभाव के गणेश उत्सव में भाग लेता है।

"British had problems with Ganesh Utsav, now Congress is agitated": PM Modi



