पीएम मोदी पर बनी BBC डॉक्यूमेंट्री पर बोले ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन- ये उनपर हमला करने संग घटिया पत्रकारिता का एक शर्मनाक नमूना था

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) डॉक्यूमेंट्री पर ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने कहा कि तथाकथित डॉक्यूमेंट्री जो प्रचार वीडियो से अधिक है, नरेंद्र मोदी पर हमला करने के साथ उनके गुजरात के सीएम और फिर पीएम के रूप में यह घटिया पत्रकारिता का एक शर्मनाक नमूना था। इसे बीबीसी द्वारा कभी भी प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए था।

ब्रिटिश सांसद ने कही ये बात

The documentary was produced by an external org, overseen by BBC. It's far from the truth;didn't look in detail into causes for Gujarat riots&it didn't look at facts that SC thoroughly probed all claims against Modi&found that not a shred of evidence to support them: Bob Blackman pic.twitter.com/qPvj8VqNTd — ANI (@ANI) February 17, 2023

ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने कहा, "डॉक्यूमेंट्री बीबीसी द्वारा देखे जाने वाले एक बाहरी संगठन द्वारा बनाई गई थी। यह सच्चाई से बहुत दूर है, गुजरात दंगों के कारणों पर विस्तार से नहीं देखा और इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी के खिलाफ सभी दावों की पूरी तरह से जांच की और पाया कि उनका समर्थन करने के लिए सबूतों का एक टुकड़ा नहीं है।"

बीबीसी ब्रिटिश सरकार का अंग नहीं: बॉब ब्लैकमैन

BBC is not an arm of British government....I think it is extremely regrettable because it would seem as if there was some sort of agenda of BBC to disrupt UK-India relations: British MP Bob Blackman — ANI (@ANI) February 17, 2023

एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, "बीबीसी ब्रिटिश सरकार का अंग नहीं है...मुझे लगता है कि यह बेहद खेदजनक है क्योंकि ऐसा लगता है जैसे बीबीसी का ब्रिटेन-भारत संबंधों को बाधित करने का कोई एजेंडा था। इस प्रचार वीडियो में मैं जिस एक बात से सहमत था, वह अंतिम टिप्पणियां थीं, जिसमें कहा गया था कि नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार शायद अगली बार और उसके बाद फिर से चुनी जाएगी।"

बीबीसी इंडिया पर आईटी सर्वे को लेकर कहा ये

The one thing I agreed with in this propaganda video was the final comments which said that Narendra Modi and the BJP government will probably be re-elected next time and the time after that: British MP Bob Blackman pic.twitter.com/cQgoSXBmIc — ANI (@ANI) February 17, 2023

ब्लैकमैन ने कहा, "भारत सरकार ने पीएम मोदी के तहत देश की अर्थव्यवस्था को बदलने का उल्लेखनीय काम किया है और यह दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है।" बीबीसी इंडिया पर आईटी सर्वे पर उन्होंने कहा, "यह कोई नई बात नहीं है और यह काफी समय से चल रहा है। यह सुनिश्चित करना बीबीसी इंडिया का काम है कि वे नियमों का पालन करें।"

The Indian government has done a remarkable job under PM Modi of transforming the country’s economy and it is on track to become the leading economy in the world: British MP Bob Blackman pic.twitter.com/pfnrXIxJX9 — ANI (@ANI) February 17, 2023

उन्होंने आगे कहा, "बीबीसी अधिनियम को सभी रिकॉर्ड और सभी सूचनाओं तक पहुंच प्रदान करने दें और कर अधिकारियों को अपने निष्कर्ष पर आने दें।" एएनआई को दिए इंटरव्यू में ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने पाकिस्तान को लेकर भी बात की। ब्रिटेन के सांसद ब्लैकमैन ने कहा है कि इस्लामाबाद को अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात सुननी चाहिए।

