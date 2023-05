पॉक्सो कानून का दुरुपयोग हो रहा है, बोले बृजभूषण सिंह- बदलाव के लिए संतों की अगुवाई में सरकार को करेंगे मजबूर

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 26, 2023 07:07 AM

अयोध्या की सभा में भाजपा सांसद ने पॉक्सो कानून और उसके प्रावधानों का विरोध करते हुए दावा किया कि इसका बड़े पैमाने पर दुरूपयोग हो रहा है।

