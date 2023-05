नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करना संविधान का अपमान, भाजपा की अगुवाई वाले राजग ने की निंदा

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 25, 2023 07:53 AM

कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना (यूबीटी), आम आदमी पार्टी (आप) सहित 19 विपक्षी दलों ने 28 मई को होने वाले उद्घाटन समारोह के बहिष्कार करने की घोषणा की है। विपक्षी दलों ने इस बात पर जोर दिया कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किया जाना चाहिए, प्रधानमंत्री द्वारा नहीं।

तस्वीरः ANI

Next