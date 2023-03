बिना माफी मांगे राहुल गांधी को संसद में नहीं बोलने देगी बीजेपी: सूत्र

Highlights संसद के दोनों सदनों को शुक्रवार को फिर से स्थगित कर दिया गया कार्यवाही के ऑडियो को म्यूट कर दिया गया जबकि संसद के अंदर अफरातफरी मच गई कांग्रेस ने ट्विटर पर लिखा, पहले माइक बंद हो जाता था, आज सदन की कार्यवाही भी म्यूट करा दी

नई दिल्ली:संसद में हंगामे के बीच लगातार दूसरे दिन दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। भाजपा के सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि वह कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को तब तक सदन में बोलने नहीं देंगे जब तक कि वह लंदन में भारतीय लोकतंत्र पर अपनी टिप्पणी के लिए माफी नहीं मांग लेते।

संसद के दोनों सदनों को शुक्रवार को फिर से स्थगित कर दिया गया। सत्तारूढ़ दल भाजपा जो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से कैंब्रिज विश्वविद्यालय में अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने की मांग कर रहे हैं और विपक्षी दल अडानी-हिंडनबर्ग पंक्ति की संयुक्त संसदीय समिति की जांच की मांग कर रहे हैं।

कार्यवाही के ऑडियो को म्यूट कर दिया गया जबकि संसद के अंदर अफरातफरी मच गई। कांग्रेस ने राहुल गांधी के आरोप को दोहराते हुए ट्विटर लिखा, पहले माइक बंद हो जाता था, आज सदन की कार्यवाही भी म्यूट करा दी। पीएम मोदी के दोस्त के लिए सदन म्यूट है।"

बता दें कि गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस सांसद ने कहा कि वह सदन के अंदर अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देना चाहते हैं, लेकिन भाजपा इस पर अड़ी है कि वह पहले माफी मांगें।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने गांधी की टिप्पणी को "घृणित और गंभीर अपमानजनक" बताते हुए कहा कि संसद में जाने से पहले गांधी को बाहर माफी मांगनी चाहिए।

It is sad that the EGO on 1 Parivar is above INSTITUTION OF PARLIAMENT ?



Rahul has made an egregious & gravely offensive remark against our sovereignty by demanding foreign intervention on foreign soil



If he is serious about Parliament he should have apologised immediately… https://t.co/60cWgUtkpn