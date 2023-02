दिल्ली हज कमेटी चुनाव में भाजपा की हुई जीत, कौसर जहां चुनी गईं नई अध्यक्ष

Highlights दिल्ली हज कमेटी के चुनाव में भाजपा की जीत हुई है। इस चुनाव में पार्टी के कौसर जहां ने अध्यक्ष पद को हासिल कर लिया है। बता दें कि इस पद को हासिल करने वाली वह दूसरी महिला है।

नई दिल्ली: दिल्ली हज कमेटी के चुनाव में भाजपा नेता कौसर जहां ने जीत दर्ज की है। ऐसे में कौसर जहां ने दिल्ली हज कमेटी के अध्यक्ष पद को हासिल कर लिया है। ऐसे में स्टेट हज कमेटी के इतिहास में यह दूसरी बार है जब कोई महिला अध्यक्ष पद को ग्रहण की है। इससे पहले ताजदार बाब इस कमेटी के चेयरमैन रह चूकी है।

आपको बता दें कि अध्यक्ष पद के इस चुनाव में भाजपा के गौतम गम्भीर तो वहीं मुस्लिम धर्मशास्त्र विशेषज्ञ मोहम्मद साद ने उन्हें वोट दिया था। ऐसे में इस जीत से दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है।

Delhi | BJP candidate Kausar Jahan wins the election of the Delhi Haj Committee.