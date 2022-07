उत्तराखंड: महेंद्र भट्ट बीजेपी के नए अध्यक्ष, हरिद्वार के विधायक मदन कौशिक का स्थान लिया, जानिए कौन हैं...

Highlights मुख्यमंत्री ने भट्ट को उनकी नियुक्ति पर बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में पार्टी को नयी ताकत मिलेगी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) की पृष्ठभूमि के हैं। भट्ट की नियुक्ति भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने की है।

नई दिल्लीः भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने महेंद्र भट्ट को उत्तराखंड का नया पार्टी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। चमोली जिले में बद्रीनाथ सीट से पूर्व विधायक भट्ट ने भाजपा की प्रदेश इकाई के प्रमुख के रूप में हरिद्वार के विधायक मदन कौशिक का स्थान लिया है।

हालांकि, भट्ट इस साल की शुरुआत में हुए विधानसभा चुनाव में हार गए थे। गढ़वाल क्षेत्र से ब्राह्मण नेता भट्ट को अध्यक्ष नियुक्त करने के साथ ही भाजपा ने राज्य में जाति और क्षेत्र के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं क्षेत्र के ठाकुर हैं। मुख्यमंत्री ने भट्ट को उनकी नियुक्ति पर बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में पार्टी को नयी ताकत मिलेगी।

BJP national president JP Nadda appoints Mahendra Bhatt as the new state president of BJP Uttarakhand pic.twitter.com/7WJNsjBeLr